Der Internationale Gerichtshof wechselt von Microsoft Office zu Opendesk - ein teurer, aber richtiger Schritt. Denn wer unabhängig urteilen will, sollte auch technologisch auf eigenen Beinen stehen. Wenn selbst der Internationale Gerichtshof in Den Haag seine IT-Infrastruktur von Microsoft Office auf Opendesk umstellt, ist das mehr als nur ein symbolischer Schritt. Die Trump-Regierung hatte den Gerichtshof in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. ...

