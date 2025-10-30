Der Internationale Gerichtshof wechselt von Microsoft Office zu Opendesk - ein teurer, aber richtiger Schritt. Denn wer unabhängig urteilen will, sollte auch technologisch auf eigenen Beinen stehen. Wenn selbst der Internationale Gerichtshof in Den Haag seine IT-Infrastruktur von Microsoft Office auf Opendesk umstellt, ist das mehr als nur ein symbolischer Schritt. Die Trump-Regierung hatte den Gerichtshof in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n