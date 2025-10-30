Mit einer Kombination aus Gaming-Konsole und Brettspiel soll das "Board" Kund:innen überzeugen. Was euch die Hardware bietet und wie viel Geld ihr dafür auf den Tisch legen müsst. Immer mehr Brettspiele verlassen die rein analoge Welt und wenden sich auch digitalen Elementen zu - etwa durch das Einbinden einer Smartphone- oder Tablet-App. Unternehmerin Brynn Putnam ist das aber wohl noch nicht genug. Sie will die beiden Welten mit dem Board vereinen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...