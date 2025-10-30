FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach der Veröffentlichung des Berichts zum dritten Quartal von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dieser habe im Wesentlichen die laufende operative Stabilisierung der Fluggesellschaft untermauert und seine Einschätzung bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse zeigten sichtbare Fortschritte in puncto Kostenkontrolle, Effizienz und operative Zuverlässigkeit./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:23





ISIN: DE0008232125





