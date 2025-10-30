400 % Rendite in 10 Jahren - dieser kaum bekannte Fonds setzte früh auf Tesla, Nvidia und sogar SpaceX. Während andere nur zuschauten, wurden Investoren hier richtig reich. Lohnt sich jetzt der Einstieg in den geheimen Überfliegerfonds? Kaum ein Fonds hat in der Vergangenheit ein so gutes Näschen bei der Auswahl von Wachstumsaktien bewiesen, wie der Scottish Mortgage Investment Trust, der per saldo eigentlich eine Beteiligungsgesellschaft ist. Diese ...

