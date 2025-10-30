© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ong Wee Jin

Während viele zittern, bleibt Bestsellerautor Robert Kiyosaki bullish: Für ihn entscheidet nicht der Markt, sondern die Psyche - wer seine Angst besiegt, könnte vom nächsten Bitcoin-Schub profitieren. Robert Kiyosaki und Michael Saylor, zwei der lautesten Stimmen im Kryptomarkt, zeigen sich trotz jüngster Schwankungen ausgesprochen bullish. Während Bitcoin derzeit um 111.000 US-Dollar notiert, rechnen beide mit neuen Allzeithochs bis Ende 2025 - und stützen ihre Prognosen auf unterschiedliche, aber sich ergänzende Ansätze: Emotion und Struktur. Kiyosaki, Autor des Finanzklassikers "Rich Dad Poor Dad", erwartet, dass Bitcoin bis Ende 2025 die Marke von 200.000 US-Dollar erreichen könnte. In …