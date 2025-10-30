Die DKM 2025 hat gezeigt: Kundennähe bleibt der zentrale Erfolgsfaktor im Versicherungsvertrieb - trotz KI, Konsolidierung und digitalem Wandel. Persönliche Beratung und Vertrauen sind unverzichtbar für stabile Kundenbeziehungen. Der Messeveranstalter bbg zieht ein positives Fazit und blickt optimistisch in die Zukunft. Kundennähe ist der entscheidende Erfolgsfaktor im Versicherungsvertrieb. Wer als Versicherer für Kunden die passenden Lösungen bietet und wer als Versicherungsmakler lebensphasenbezogen ...

