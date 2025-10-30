72 Mio. US-Dollar Volumen an Tag 2: Bitwise Solana ETF baut Rekorddebüt aus

Der neue Bitwise Solana Spot Etf (BSOL) setzt seine starke Eröffnung fort und hat an seinem zweiten Handelstag ein Volumen von 72 Millionen US-Dollar erreicht. Damit baut der Fonds sein Rekorddebüt aus und bleibt das meistgehandelte Krypto-ETF-Produkt der Woche. Zugleich häufen sich positive Nachrichten rund um das Solana-Ökosystem, die den institutionellen Fokus auf den Altcoin verstärken.

ETFs bringen Solana an die Wall Street

Die Woche begann mit dem Debüt mehrerer Altcoin-ETFs an der Wall Street, darunter Produkte auf Solana, Litecoin und Hedera. Im Mittelpunkt stand jedoch der Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) - das erste börsengehandelte Produkt in den USA mit direktem Spot-Exposure in SOL.

BSOL kombiniert Spot-Exposure mit einem vollständig gestakten Portfolio und verzichtet in der Anfangsphase auf Verwaltungsgebühren. Das ermöglicht Anlegern institutionellen Zugang zu Solanas durchschnittlicher Staking-Rendite von über 7 %. Schon am ersten Handelstag erreichte BSOL ein Volumen von 65 Millionen US-Dollar und übertraf damit deutlich andere neue Fonds wie den Hedera ETF (HBR) und den Litecoin ETF (LTCC).

The Bitwise Solana Staking ETF $BSOL Day 2 EOD Report



- The largest spot Solana ETF

- $72 million in trading volume today (as of 4 pm)

- $282 million in AUM

- Targeting 100% of assets staked

- 0.20% management fee, with the fee set at 0% for the first three months on the first… - Bitwise (@BitwiseInvest) October 29, 2025

Am zweiten Tag stieg das Handelsvolumen auf 72 Millionen US-Dollar, bei einem verwalteten Vermögen von 282 Millionen US-Dollar. ETF-Analyst Eric Balchunas bezeichnete diese Zahl als "riesig" und als "gutes Zeichen" für nachhaltiges Marktinteresse.

$BSOL did more volume on Day Two.. $72m is a huge number. Good sign. pic.twitter.com/KpTbiQxZnv - Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 29, 2025

Institutionelles Kapital setzt auf Solana

Mit dem BSOL-ETF öffnet sich Solana erstmals gezielt für institutionelles Kapital. Der Fonds erlaubt es großen Anlegern, direkt an On-Chain-Staking-Erträgen zu partizipieren - ein Modell, das bisher vor allem privaten Krypto-Investoren vorbehalten war.

Für Fonds, Banken und Family Offices bietet Solana damit einen regulierten Zugang zu Renditen, die deutlich über klassischen Geldmarktsätzen liegen.

Western Union setzt auf Solana für globalen Stablecoin-Transfer

Ein weiterer Vertrauensbeweis kam diese Woche von Western Union, einem der weltweit größten Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen kündigte an, seinen eigenen Stablecoin USDPT auf Solana zu entwickeln - mit dem Ziel, internationale Überweisungen schneller und kosteneffizienter abzuwickeln. Die Entscheidung fiel bewusst zugunsten von Solana und gegen den XRP Ledger, der bislang oft als Branchenstandard für grenzüberschreitende Zahlungen galt.

Dieser Schritt zeigt, dass sich große Finanzakteure zunehmend für Solana als technologische Basis entscheiden. Zusammen mit dem 39-Wochen-Hoch beim Stablecoin-Transfervolumen signalisiert das wachsende Vertrauen in die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit des Netzwerks. Für Solana bedeutet das nicht nur mehr mediale Aufmerksamkeit, sondern auch reale Anwendungsfälle im globalen Zahlungsverkehr - ein entscheidender Faktor für langfristiges Wachstum.

Kein Kursfeuerwerk trotz Rekord-ETF-Zuflüssen

Trotz starker institutioneller Zuflüsse zeigt der Kurs von Solana (SOL) derzeit keine unmittelbare Reaktion auf die ETF-Neuigkeiten. Allein heute fiel der Preis um rund 5,7 %, was deutlich macht: Die Einführung eines neuen börsengehandelten Fonds führt nicht zwangsläufig zu einer kurzfristigen Kursrallye. Dieses Muster ist typisch für den Kryptomarkt. Auch bei Bitcoin und Ethereum kam es nach den Starts ihrer Spot-ETFs zunächst zu Konsolidierungen, bevor sich die positiven Effekte auf Liquidität und Anlegervertrauen über Wochen hinweg entfalten konnten.

Viele Marktteilnehmer nutzen ETF-Launches kurzfristig als Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen. Die langfristigen Kapitalzuflüsse aus institutioneller Seite wirken dagegen erst zeitverzögert - sobald Handelsvolumen, Produktakzeptanz und Vertrauen steigen.

Gedämpfte Marktstimmung durch US-Regulierung

Das derzeitige Kursverhalten von Solana ist auch im Kontext der allgemeinen Marktverhaltenheit zu sehen. Geopolitische Spannungen, eine straffe US-Geldpolitik und anhaltende regulatorische Unsicherheit sorgen für Vorsicht bei Anlegern. Besonders die unklare Linie der US-Legislatur in Bezug auf Krypto-Regulierung dämpft den Appetit auf risikoreichere Investments - selbst bei positiven Fundamentaldaten.

Langfristig bleibt der Trend jedoch intakt: Das steigende Stablecoin-Transfervolumen, die Partnerschaft mit Western Union und die wachsende institutionelle Präsenz über Produkte wie den Bitwise Solana ETF (BSOL) sprechen für solides Wachstumspotenzial. Solana zeigt damit, dass fundamentale Stärke und institutionelle Akzeptanz auch ohne kurzfristige Kursrallye an Bedeutung gewinnen.

Solana stärkt seine Rolle im institutionellen Kryptomarkt

Solana erlebt derzeit eine der interessantesten Wochen des Jahres 2025. Mit dem BSOL-ETF an der Spitze institutioneller Zuflüsse, einem boomenden Stablecoin-Volumen und der Entscheidung von Western Union zugunsten des Netzwerks positioniert sich Solana als führende Layer-1-Blockchain der neuen Marktphase.

Der Solana-ETF hat nicht nur Rekorde gebrochen, sondern auch gezeigt, dass der institutionelle Markt bereit ist, sich auf die nächste Generation von Krypto-Assets einzulassen.

Die Wall Street kauft Solana - und Solana bekommt seine eigene Wall Street

Was auf den Handelsterminals der Wall Street als neues Anlageprodukt startet, bekommt auf der Blockchain selbst ein ironisches Echo: Wall Street Pepe ($WEPE). Während institutionelle Investoren an der New Yorker Börse über Solana-ETFs handeln, formiert sich auf Solana selbst eine Gegenbewegung - wild, humorvoll und komplett Community-getrieben. Der Memecoin bringt die Mentalität der Börsen-Elite mit der Energie der Krypto-Szene zusammen und schafft so eine neue Form von Marktbewegung, die zwischen Ironie und Innovation pendelt.

https://twitter.com/WEPEToken/status/1978126997197869337

Wall Street Pepe ist dabei mehr als ein reines Meme. Das Projekt baut auf realer Marktstruktur, Token-Burn-Mechanismen und einer aktiven Trader-Community, die ihre Wurzeln auf Ethereum hat und nun auf Solana expandiert. Jeder Kauf auf Solana führt zu einem Burn der Ethereum-Version - ein Mechanismus, der symbolisch und wirtschaftlich die Brücke zwischen beiden Netzwerken schlägt.

Werde Teil der Wepe Army - und handle dort, wo die Wall Street nur zuschaut.

Damit entsteht ein spannendes Zusammenspiel: Während an der Wall Street Milliarden in regulierte Produkte fließen, entsteht auf Solana eine lebendige Gegenkultur, die die gleichen Mechanismen nutzt - nur ohne Anzüge, Auflagen und Zwischenhändler. Hier wird gehandelt, gememt und skaliert - schnell, günstig und mit der Überzeugung, dass Finanzmärkte nicht nur institutionell, sondern auch dezentral sein können. Solana hat an der Wall Street Einzug gehalten - und jetzt bekommt die Wall Street ihre eigene Version auf Solana.