Bitcoin-Kurs-Prognose: BTC fällt deswegen trotz Zinssenkung

Nachdem sich viele Investoren auf ein bullisches Umfeld aufgrund der Zinssenkung eingestellt hatten, wurden sie heute mit Verlusten überrascht, wobei Bitcoin allein über die 24 Stunden 4,05 % seines Wertes verloren hat und nun noch bei 107.914 USD notiert. Was zu dieser Reaktion geführt hat und wie es jetzt weitergehen wird, wollen wir in der folgenden Bitcoin-Kurs-Prognose analysieren.

Bitcoin fällt deshalb trotz der Zinssenkung

Am gestrigen Tage wurde der Leitzins der USA um 25 Basispunkte auf eine Zielspanne von 3,75 % bis 4,00 % gesenkt. Somit handelt es sich um die zweite Reduktion in Folge, nachdem erst im September um 0,25 % verringert wurde. Deshalb kann auch mehr Liquidität in den Krypto-Markt und daher auch in Bitcoin fließen.

Allerdings erfolgte trotz der lockeren Geldpolitik und der Aussicht auf die Beendigung von QT ab 1. Dezember 2025 eine Korrektur. Dennoch hat der Markt nicht eindeutig reagiert, da es immer wieder steile Anstiege gab, die dann jedoch schnell wieder abverkauft wurden, was die gespaltene Einstellung der Investoren zeigt.

Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Äußerungen von Jerome Powell. Denn dieser verwies unter anderem auf die im Vergleich zu Beginn des Jahres "etwas erhöhte" Inflationsrate. Daher wurde auch erwähnt, dass im Dezember keine weitere Zinssenkung garantiert werden kann. Dies führte zur Korrektur, wie auch, dass ein Teil der Reduktion schon eingepreist wurde.

Ein positiver Aspekt ist hingegen, dass die Zölle im Handelskrieg mit China verringert wurden und eine Einigung im Handelskonflikt gefunden werden konnte. Schließlich wurde durch die Androhung der Erhöhung der US-Zölle am 10. Oktober der Flashcrash verursacht, weil diese wieder zu höheren Preisen führen würde.

Bitcoin-Kurs-Prognose für 2025

Die von Powell hervorgehobene, gestiegene Arbeitslosenquote zusammen mit den von ihm erwähnten Abwärtsrisiken kann hingegen für Hoffnungen bezüglich weiterer Zinssenkungen sorgen. Denn das Mandat der Notenbank besteht nicht nur darin, dass sie für eine stabile Währung, sondern ebenso einen soliden Arbeitsmarkt sorgt.

In der nächsten Zeit stehen die Zinssenkungen infrage, wobei sie von einer niedrigen Inflation sowie einem schwachen Arbeitsmarkt und einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums begünstigt werden. Da spekulative Assets wie Bitcoin maßgeblich von der Liquidität und der globalen Geldmenge M2 beeinflusst werden, ist künftig darauf zu achten.

Bitcoin-Saisonalität

Das vierte Quartal ist historisch betrachtet die profitabelste Phase für Kryptowährungen gewesen, wobei der Moonvember bald beginnen wird. Auch das Ende des Vierjahreszyklus deutet eher auf eine Rally hin, da nun die institutionellen Käufe rund 7-mal so hoch wie die Emissionsmenge sind.

Zwar sollte man auch jederzeit mit Korrekturen von rund 40 % rechnen, mittelfristig sollte Bitcoin jedoch wieder steigen. Laut Einschätzung von Krypto-Experten wie Arthur Hayes von BitMEX und Tom Lee von Fundstrat kann BTC aufgrund des förderlichen Makrobildes bis Jahresende einen Kurs von 250.000 USD erreichen.

Dieser Faktor treibt die Bitcoin-Prognosen in die Höhe

Die meisten haben Bitcoin als einen Wertspeicher kennengelernt, da er in der Vergangenheit gute Dienste als Schutz gegenüber der Inflation geboten hat. Allein dadurch konnte BTC eine Marktkapitalisierung von mehr als 2 Bio. USD erreichen. Sobald er allerdings seinen vollständigen Nutzen entfaltet, ist noch deutlich mehr denkbar.

Schließlich kann mit der neuen Erweiterung Bitcoin Hyper der passive Wertspeicher in ein funktionales Multifunktionsasset verwandelt werden. Denn auf der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung werden dank der Ergänzung der SVM (Solana Virtual Machine) hybride Anwendungen ermöglicht.

Diese nutzen die exzellente Skalierbarkeit von Solana, die Transaktionen so gut wie sofort und fast kostenfrei ermöglicht. Ebenso wird durch die Vergrößerung der Bandbreite genügend Leistung für zahlreiche Kryptosektoren geboten. Außerdem werden die Daten in der Sicherheit der Bitcoin-Basischain verankert.

Das Ökosystem wird zwar von dem HYPER-Coin angetrieben, der von allen für Gebühren, Staking, Governance und mehr benötigt wird, jedoch ist Bitcoin die Hauptwährung, die etwa als Sicherheit für Hypotheken oder Liquidität für DeFi-Renditen verwendet wird. Somit entsteht ein Wechselspiel zwischen ihnen, sodass HYPER mit BTC skalieren kann.

