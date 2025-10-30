XRP zwischen Widerstand und Unterstützung: Ist das 10 US-Dollar Kursziel realistisch?

Der XRP-Kurs bewegt sich aktuell um 2,57 US-Dollar und zeigt nach dem gestrigen Rücksetzer von rund 1,5 Prozent leichte Schwäche. Trotz eines Wochenanstiegs von mehr als 7 Prozent bleibt das Chartbild uneinheitlich, während Analysten kurzfristig eine Handelsspanne zwischen 2,55 und 2,70 US-Dollar sehen. Der jüngste Zinsschritt der US-Notenbank dämpfte das Momentum, während das Warten auf die Genehmigung des XRP-ETF weitergeht und institutionelle Anleger weiterhin interessiert bleiben.

Technische Analyse und Marktausblick

Nach der Zinssenkung der US-Notenbank zeigten Kryptowährungen ein gemischtes Bild, wobei sich XRP stabil über der Marke von 2,50 US-Dollar hielt. Die technischen Indikatoren zeigen ein neutrales Sentiment mit einem Fear-&-Greed-Index von 51, während die gleitenden Durchschnitte auf leicht steigenden Verkaufsdruck hindeuten. Die 50-Tage-Linie liegt bei 2,78 US-Dollar, die 200-Tage-Linie bei 2,64 US-Dollar, womit sich XRP nahe wichtiger Widerstände befindet.

Seit dem Flash-Crash Anfang Oktober schwankt der Kurs in einer engen Spanne zwischen 2,50 und 2,70 US-Dollar. Erst oberhalb von 2,80 bis 3,00 US-Dollar wäre der Weg frei für eine Bewegung in Richtung 4 bis 5 US-Dollar. Langfristige Prognosen sehen XRP bis 2030 zwischen 4 und 8,50 US-Dollar, wobei ein Durchbruch über 10 US-Dollar derzeit als unrealistisch gilt. Für 2025 wird ein durchschnittlicher Kurs von rund 2,70 US-Dollar erwartet.

PepeNode: GameFi-Revolution mit Mine-to-Earn Konzept

Während XRP zwischen Widerständen festhängt, entsteht im GameFi-Sektor neuer Hype durch das Projekt PepeNode ($PEPENODE), das kurz vor Ende seiner Presale-Phase bereits knapp 2 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Der Tokenpreis liegt derzeit bei 0,0011227 US-Dollar, bevor in Kürze die nächste Runde mit höherem Preis startet. Das innovative Konzept verwandelt klassisches Mining in ein spielerisches Wettbewerbsformat, bei dem Spieler virtuelle Mining-Farmen betreiben und ihre eigenen Knotenpunkte konfigurieren.

Das Besondere an PepeNode: Statt teurer Hardware zählt Strategie, je besser die Konfiguration, desto höher die Erträge. 70 Prozent aller für Upgrades eingesetzten Token werden verbrannt, was langfristig das Angebot verringert und potenziell den Wert stützen könnte. Zusätzlich können Spieler nicht nur PEPENODE, sondern auch beliebte Meme-Coins wie Pepe, Dogecoin oder Shiba Inu verdienen. Mit Blick auf den anstehenden "Moonvember" sehen Beobachter Chancen auf einen starken Start, sobald der Handel an großen Börsen beginnt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.