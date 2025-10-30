Bitcoin-Holdings unter Druck: Kann Bitcoin Hyper Strategy und Metaplanet retten?

Die Aktien von Metaplanet, Strategy & Co. standen zuletzt wegen ihrer Bitcoin-Strategie an der Börse unter Druck. Investoren sind nicht mehr bereit, ein Premium auf den NAV der Vehikel zu bezahlen, was zu einer kritischen Situation für die Unternehmen führt, da dadurch Kapitalerhöhungen unattraktiv werden und die BTC-Akkumulationsstrategie nicht mehr fortgesetzt werden kann. Willem Schroé, Gründer und CEO des Bitcoin-Ertragsnetzwerks Botanix Labs, sieht jedoch noch eine Möglichkeit zur Rettung für die Unternehmen durch neue Ertragsmöglichkeiten.

Akkumulationsstrategie in der Krise

Die Bitcoin-Holding-Unternehmen stehen vor einem fundamentalen Problem: Das Ende der Akkumulationsstrategie bedeutet ausbleibenden Kaufdruck oder vielleicht sogar Verkäufe, sollten die Unternehmen ihre Pläne aufgeben. Dies stellt auch ein Risiko für Bitcoin selbst dar. Laut Schroé könnten die Unternehmen jedoch bald damit beginnen, ihre Bestände durch Lending und andere Aktivitäten zu vermehren, da "das Einzige, was jeder Bitcoiner will - wenn man die vollständige Vision von Bitcoin erst einmal verstanden hat - mehr Bitcoin" ist.

Strategy setzt seine Akkumulationsstrategie dennoch fort und erwarb in der vergangenen Woche 390 Bitcoin zu einem mittleren Preis von 111.053 US-Dollar. Dies erhöht die Bestände der Holding auf 640.808 Bitcoins, die zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von etwa 74.000 US-Dollar erworben wurden. Strategy hält inzwischen mehr als drei Prozent aller jemals verfügbaren Bitcoins und mehr Anteile als alle anderen Krypto-Holding-Unternehmen zusammen.

Bitcoin Hyper: Der große Profiteur des Bitcoin-Booms

Bitcoin Hyper könnte eine revolutionäre Lösung für Bitcoin-Investoren darstellen, da es endlich möglich macht, auf der beliebtesten aller Blockchains auf DeFi- und Web3-Anwendungen zuzugreifen. Bald sollen Staking, Lending, dApps und selbst die Erstellung von Memecoins auf Bitcoin möglich sein. Dies wird durch den Einsatz der Solana Virtual Machine (SVM) erreicht, wodurch alle Funktionen der Solana-Blockchain für BTC-Investoren verfügbar werden.

Der fest in diesen Prozess integrierte Bitcoin Hyper Token bietet womöglich enormes Kurspotenzial, wenn die Zahl der Nutzer dieser Layer-II-Anwendung zunimmt. Zusätzlich gibt es attraktive Staking-Rewards von aktuell 47 Prozent pro Jahr, wobei bereits mehr als eine Milliarde Token gestakt wurden. Trotz der noch geringen Bekanntheit des Projekts wurden im Presale bereits mehr als 25 Millionen US-Dollar eingesammelt, und die nächste Preiserhöhung steht kurz bevor.

