Top 5 Altcoins für November 2025: Diese Kryptowährungen stehen vor dem Durchbruch

Mit dem Ende des Oktobers 2025 ist der Kryptowährungsbereich voller Erwartungen. Bitcoins kontinuierliche Bewegung über seinen 100-Tage-Durchschnitt hat den Weg für Altcoins geebnet, den Marktführer zu übertreffen - nach der Genehmigung von ETFs und Blockchain-Upgrades. Experten betrachten den November als einen Monat des Ausbruchs, wobei ein Analyst ehrgeizige Ziele für Coins mit hohem Volumen zeichnet und erklärt, dass Zuflüsse in ETFs dazu führen könnten, dass Solana 300-500 US-Dollar und XRP 2,50-3,50 US-Dollar erreicht.

Die vielversprechendsten Altcoins im Detail

Solana (SOL) besticht durch seine außergewöhnliche Geschwindigkeit, die Tausende von Transaktionen pro Sekunde bei minimalen Gebühren ermöglicht. Das starke Wachstum in den Bereichen DeFi und Gaming sichert einen intensiven Anstieg im November, wobei SOL bald die 250-US-Dollar-Marke anstrebt, da die Chancen auf ein ETF zunehmen. Die kombinierte Wirkung dieses Momentums würde die Preise um 20-30 % wieder nach oben treiben.

XRP profitiert vom regulatorischen Rückenwind, nachdem Ripple seine jahrelangen rechtlichen Probleme überwunden hat. Es wird von Banken und Geldtransferhäusern für grenzüberschreitende Zahlungen genutzt, wobei die ETF-Spekulation im November eine Rallye über 2 US-Dollar auslösen könnte. Chainlink (LINK) befeuert als Orakel-Netzwerk den DeFi-Boom und bietet Smart Contracts zuverlässige Datenfeeds. Avalanche (AVAX) glänzt mit seiner Subnet-Technologie für unternehmensangepasste Blockchains, während Injective (INJ) beim dezentralen Derivatehandel führt und bei steigender Volatilität auf 40 US-Dollar steigen kann.

Bitcoin Hyper: Neue Protokoll-Schicht im Presale

Während sich Altcoins in der Hype-Phase befinden, entwickelt sich das fundamentale Netzwerk von Bitcoin langsam weiter. Bitcoin Hyper arbeitet daran, neue Protokolle auf die ursprüngliche Blockchain zu bringen und zielt darauf ab, alte Probleme wie Transaktionsdurchsatz und Energieeffizienz anzugehen, ohne die grundlegende Sicherheit von Bitcoin zu beeinträchtigen. Das Projekt hat Transaktionen gebündelt, was es ermöglicht, mehrere Transaktionen gleichzeitig auszuführen und Überlastungen während Zeiten hoher Nachfrage zu begrenzen.

Die Entwickler von Bitcoin Hyper bestehen auf Kompatibilität mit bestehenden Wallets und Börsen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen bereits einen vielversprechenden Start des Testnetzes, da die Geschwindigkeit unter simulierten Hochlastbedingungen um eine Größenordnung gestiegen ist. Diese Entwicklungen könnten helfen, die Nutzung von Bitcoin, DeFi und NFTs zu erweitern, die derzeit von alternativen Kryptowährungen dominiert werden.

