CZ treibt Memecoins und dieser könnte der Nächste sein

Wieder einmal steigen die Memecoins der Binance Smart Chain aufgrund des ehemaligen Geschäftsführers Changpeng Zhao (CZ). Derweilen bereitet sich ein anderer Memetoken darauf vor, es aus eigener Kraft zu neuer Größe zu schaffen, der auf den Namen Maxi Doge (MAXI) hört.

Bei ihm handelt es sich um einen massereichen Shiba Inu, der darauf abgerichtet wurde, für eine große Aufmerksamkeit zu sorgen, da es der wichtigste Faktor für den Erfolg eines Memecoins ist.

Mit seinem Körperbau macht er sogar Arnold Schwarzenegger Konkurrenz. Denn er trainiert härter und bellt lauter, damit sich jeder an seinen Namen erinnert. Während CZ nun wieder die Achtsamkeit auf den Memecoin-Sektor lenkt, wird Maxi Doge weiter gemästet, um es mit dem Rest des Marktes aufzunehmen.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird der MAXI-Coin über den Presale für einen Preis in Höhe von 0,0002655 USD angeboten. Jedoch wird das Angebot nicht ewig verfügbar sein, da schon in weniger als zwei Tagen mit der nächsten Vorverkaufsrunde eine weitere Preiserhöhung durchgeführt wird.

CZ bringt wieder einmal die Memecoins zum Pumpen

Der ehemalige Binance-Geschäftsführer steht im Fokus einer Reihe von Binance-Tradern. Denn sie verfolgen jeden seiner Beiträge wie ein Evangelium, um somit Anhaltspunkte auf die nächsten steigenden Memecoins zu erhalten.

Zuletzt spielte der Memecoin-Sektor auf der Binance Smart Chain jedes Mal verrückt, sobald CZ das Wort "Meme" auf X geschrieben hat. Ein Beispiel ist CZSTATUE, ein Token, der zu Ehren einer echten 4,2 Meter hohen goldenen Statue gestartet wurde, welche in Washington steht.

Trotz der Warnungen von Zhao, dass sie den Coin nicht kaufen sollten, hat dieser innerhalb weniger Stunden seine Bewertung von 300.000 USD auf mehr als 9 Mio. USD gesteigert. Somit wäre ein Gewinn von 30x möglich gewesen.

Finanziert wurde die Statue von anonymen Spendern und zeigt die charakteristische Geste von CZ. Dies sind 4 Finger, welche auf seinen Vorsatz aus dem Jahr 2023 zurückgehen, "FUD zu ignorieren". Somit ist es nicht verwunderlich, dass auch ein zugehöriger Memecoin mit dem Namen 4, auf eine Marktkapitalisierung von 300 Mio. USD schoss.

Das waren jedoch noch lange nicht alle. Der Coin Binance Super Cycle (BSC) ist um bis zu 24.135 % gestiegen. Ein weiteres Beispiel ist Binance Life, der nach einem Beitrag noch CZ nur innerhalb von 24 Stunden vom 8. Oktober um 54.000 % an Wert gewann.

All dies verdeutlicht den Einfluss, welchen CZ noch immer auf die Binance-Memecoins ausübt. Schließlich hat lediglich ein Tweet ausgereicht, um für einen neuen Boom zu sorgen. Nun soll mit Maxi Doge dieselbe Gruppe von Anlegern gebündelt werden, welche die Binance-Memetoken in die Höhe treibt.

Maxi Doge bietet eine seltene Chance

Die memetische Energie wird unter anderem durch Authentizität erreicht. Schließlich kann nichts den Auftrieb so schnell zerstören, wie vorzugeben, einen Nutzen zu haben. Denn die meisten Memecoins wurden nicht aufgrund des Whitepapers erfolgreich. Dies verdeutlicht das Beispiel Dogecoin.

Gerade ihre rebellische Natur mit dem Brechen von Regeln hat ihnen zu ihrem Erfolg verholfen. Sie sind sozusagen das Gegenteil der seriösen Entwickler, welche mit ihren Whitepapers für eine Revolution sorgen wollen. Genau das hat sie so erfolgreich gemacht.

Maxi Doge passt perfekt in dieses Schema. Er nutzt Humor und Prahlerei, was Memecoins zu ihrer Größe verholfen hat. Zudem ergänzt er seine eigene Note mit einem unerbittlichen Antrieb.

Erfolgreich wurden die Memetoken, indem sie Ernsthaftigkeit in Satire verwandelt haben. Während Dogecoin eine lustige Version von Bitcoin darstellt, erinnert Maxi Doge an die Wurzeln des Memecoin-Sektors.

Darauf zu warten, dass DOGE wieder sein Allzeithoch aus dem Jahr 2021 erreicht, ist vergleichbar damit, darauf zu hoffen, dass eine Anmeldung im Fitnessstudio ausreicht, um einen muskulöser zu machen.

Der Reiz liegt hingegen darin, den nächsten Schritt zu erkennen, bevor andere überhaupt auf die Idee gekommen sind. Genau danach schauen die Marktteilnehmer, wobei Coins wie 4, Binance Super Cycle, Binance Life und CZSTATUE nur einige Beispiele sind.

Wer sich früh in ihnen positioniert, kann hohe Gewinne erzielen, während spätere Investoren nicht selten Verluste erleiden und darüber nachdenken müssen, was sie mit dem Geld getan hätten. Maxi Doge ist hingegen noch immer ein Underdog mit einer niedrigen Bewertung, weshalb sich ein besonderes Steigerungspotenzial bietet.

Memecoins nutzen die Macht der Viralität

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für einen Memecoin ist die Viralität. Sobald dieser in der Krypto-Community eine positive Resonanz auslöst, erweckt er bei den Investoren FOMO. Ab dann geht es nur noch darum, ein neues Rekordhoch auszubilden und die Charts zu beobachten.

Die Viralität eines Memetoken kann in der Community erkannt werden. Der Memecoin-Maximalist Murad Mahmudov nannte sie auch kultartige Anhängerschaften. Genau eine solche baut auch Maxi Doge auf, der eine Gruppe von Gleichgesinnten um sich schart.

Es ist dieselbe Art von Investoren, welche alles geben und aufgrund ihrer Überzeugungen hohe Einsätze tätigen. Somit ähneln sie dem Dogefather Elon Musk. Würde Maxi Doge den Unternehmer treffen, würden sie vermutlich aus brüderlicher Pflicht ins Fitnessstudio gehen. Zudem vereint sie der All-in-Geist, da Musk auch bei Tesla auf alles gesetzt hat.

Schon jetzt zeigt sich die Viralität von Maxi Doge. Denn er hat die Aufmerksamkeit von populären Finfluencer wie Crypto Series auf sich gezogen, der mit seinem Video mehr als 30.000 Aufrufe erzielte. Somit scheint das Projekt gerade Wellen zu schlagen.

So nehmen Sie an dem Vorverkauf von Maxi Doge teil

Wenn Sie sich der Gemeinschaft von Maxi Doge anschließen wollen, öffnen Sie die offizielle Website. Anschließend können Sie die Coins mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder Kreditkarte bezahlen. Ihre neu gekauften Token können Sie schon in den Staking-Pool einzahlen, um eine dynamische Rendite in Höhe von 80 % pro Jahr zu erhalten.

Für die Teilnahme an dem ICO wird die Best Wallet empfohlen, da sie noch immer zu den besten E-Geldbörsen der Kryptoindustrie zählt. So kann etwa direkt über die Anwendung an dem Vorverkauf teilgenommen, die Coins beansprucht und der Bestand verfolgt werden. Herunterladbar ist sie über den Google Play Store und den Apple App Store.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Maxi Doge auf X und Telegram an.

