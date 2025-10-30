Gleich mehrere Großereignisse dominieren die Woche, doch der deutsche Leitindex bleibt unbeeindruckt. Weder die EZB-Entscheidung noch neue Inflationsdaten oder das Gipfeltreffen zwischen den USA und China lösen Bewegung aus. Der DAX verharrt nahezu unverändert.Ungeachtet der Zinsentscheidung für die Eurozone, neuen Inflationszahlen, dem Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping und einer Vielzahl von Unternehmenszahlen ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag erneut nicht in die Gänge gekommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär