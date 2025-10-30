Jerome Powell wehrt sich gegen Vergleiche mit der Dotcom-Blase. Der Chef der US-Notenbank sieht fundamentale Unterschiede zum Crash im Jahr 2000. KI-Konzerne schreiben Gewinne und haben echte Geschäftsmodelle, betont er. Doch stimmt das wirklich für alle? Ein genauer Blick zeigt: Die Antwort ist komplizierter.Der Chef der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, sieht keine Parallele zwischen der Dotcom-Blase und den aktuellen Kurssteigerungen bei KI-Unternehmen. Die hochbewerteten Konzerne ...

