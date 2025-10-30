© Foto: NurPhoto | Nikolas Kokovlis - picture alliance

Meta übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen, doch die Aktie fällt tief. Der Grund: steigende Investitionen in künstliche Intelligenz belasten die Stimmung an der Wall Street.Meta Platforms hat im dritten Quartal 2025 besser als erwartet abgeschnitten. Doch die Freude an der Wall Street währte nur kurz, denn Meta kündigte überraschend höhere Investitionsausgaben für den Ausbau seiner künstlichen Intelligenz (KI) an. Meta plant nun Ausgaben zwischen 70 und 72 Milliarden US-Dollar, nachdem zuvor ein Korridor von 66 bis 72 Milliarden US-Dollar vorgesehen war. Das Management will die zusätzlichen Mittel vor allem in den Ausbau von Rechenzentren und KI-Forschung stecken. Diese Ankündigung …