Die Horizon Group gibt gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften Swift Marine und Delver Agents stolz die Ernennung von Kasper Diaz Sommer zum Senior Vice President (SVP) für Global Cruise Logistics mit Wirkung zum 3. November 2025 bekannt.

Kasper wird von Dänemark aus die globale Kreuzfahrtlogistikstrategie der Gruppe leiten, das Wachstum in Europa, Asien und Amerika vorantreiben und die Rolle von Horizon als vertrauenswürdiger Logistikpartner für die weltweit führenden Schifffahrts- und Kreuzfahrtunternehmen stärken.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten internationaler Führungserfahrung in den Bereichen Spedition, Logistik und maritime Lieferketten ist Kasper bekannt für seine praxisorientierte Führung, seine kundenorientierte Denkweise und seine nachweislichen Erfolge beim Aufbau leistungsstarker globaler Teams.

"Kaspers Führungsqualitäten werden unsere Strategie beschleunigen, nahtlose End-to-End-Logistiklösungen für die weltweit führenden Schifffahrts- und Kreuzfahrtunternehmen anzubieten", sagte Jeff McCorstin, CEO von Horizon. "Seine Branchenkenntnisse, sein strategisches Denken und seine Leidenschaft für Innovation passen perfekt zu unserer Vision, die globale Schifffahrtslogistik mit intelligenteren, schnelleren und besser vernetzten Lösungen neu zu definieren von der Tür bis zum Deck."

Kasper teilt das Engagement der Gruppe für Zusammenarbeit, Innovation und Exzellenz und sorgt für Mehrwert für Kunden und Partner in den Bereichen Kreuzfahrt, Expedition, Bunker, Massengutfrachter und Stückgut.

Über die Horizon Group

Horizon wurde 1970 gegründet und bietet globale Logistik- und Lieferkettenlösungen für die Schifffahrts- und Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen unterstützt Kunden weltweit von seinem Hauptsitz in New York und strategisch günstig gelegenen Kontrollzentren auf der ganzen Welt aus. Weitere Informationen über Horizon finden Sie unter www.haf.com.

Über GHK Capital Partners LP

GHK ist eine führende mittelständische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Kontrollinvestitionen in Industrieunternehmen in ganz Nordamerika konzentriert. Weitere Informationen über GHK finden Sie unter www.ghk.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

