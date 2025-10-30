Lake.com, der Marktplatz für Ferienunterkünfte am Wasser, hat eine Partnerschaft mit Interhome vereinbart, einem der bekanntesten Anbieter von Ferienhäusern und -wohnungen in Europa. Im Rahmen dieser Kooperation werden den Reisenden von Lake.com die qualitätsgeprüften Villen, Chalets und Apartments von Interhome in mehr als zwanzig europäischen Ländern angeboten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251029776442/de/

Lake.com and Interhome announce partnership with 40,000 new vacation rentals.

Ab sofort können die professionell verwalteten Unterkünfte von Interhome auf Lake.com gebucht werden. Neben den Echtzeitpreisen und -verfügbarkeiten profitieren Nutzerinnen und Nutzer dabei von den lokalen Interhome-Servicebüros für Schlüsselübergabe, Reinigung und Gästebetreuung. Mit diesem Schritt expandiert Lake.com nach Europa und erweitert sein Angebot begehrter Reiseziele an Seen und Küsten.

Durch die Integration von Lake.com mit Interhome kommen mehr als 40.000 Ferienhäuser hinzu vom Gardasee und Comer See in Italien über das Salzkammergut in Österreich, den Vierwaldstättersee und Genfersee in der Schweiz, den Bodensee in Deutschland und den Lac d'Annecy in Frankreich bis hin zur Mittelmeer- und Adriaküste.

Welche Vorteile bietet die Partnerschaft?

Vertrauenswürdiges Angebot: Die standardisierten Qualitätskontrollen und die lokalen Serviceleistungen von Interhome bieten Familien sichere Unterkünfte zur Selbstverpflegung.

Die standardisierten Qualitätskontrollen und die lokalen Serviceleistungen von Interhome bieten Familien sichere Unterkünfte zur Selbstverpflegung. Vielfältige Seen- und Küstenregionen: Umfangreiche Abdeckung von Seen und Küsten in Italien, Frankreich, Spanien, Kroatien, der Schweiz, Österreich, Deutschland, Portugal und den Niederlanden.

Umfangreiche Abdeckung von Seen und Küsten in Italien, Frankreich, Spanien, Kroatien, der Schweiz, Österreich, Deutschland, Portugal und den Niederlanden. Familienfreundlichkeit: Villen mit Pools, Alpenchalets und familiengerechte Apartments mit kompletter Küchenausstattung, Außenbereich und Optionen für Haustiere.

"Familien wünschen sich ein passendes Ferienhaus am perfekten See und zwar ohne Komplikationen", berichtet David Ciccarelli, Gründer und CEO von Lake.com. "Die Partnerschaft mit Interhome ermöglicht einzigartige Erlebnisse am Wasser durch qualitätsgeprüfte, lokal betreute Unterkünfte von den Alpen bis zur Adria. Dies ist ein bedeutender Schritt unserer Expansion nach Europa und ein echter Gewinn für Reisende, die Wert auf Platz, Küchen und bewährte Standards legen."

"Interhome freut sich auf die Zusammenarbeit mit Lake.com, um unsere Villen, Chalets und Apartments Urlaubern zu präsentieren, die einen Aufenthalt am See oder Meer suchen", so Michael Figlestahler, Chief Sales Officer bei Interhome. Unsere lokalen Servicebüros, konsequente Qualitätskontrollen und jahrzehntelange Erfahrung ergänzen den kuratierten Marktplatz von Lake.com mit Fokus auf Seen und Küsten und ermöglichen Familien und Gruppen, vertrauensvoll ihre Unterkunft zu buchen."

Über Lake.com

Lake wurde gegründet von einem Ehepaar, das sich leidenschaftlich dafür einsetzt, Familien die Schönheit von Gottes Schöpfung näherzubringen. Die Plattform bietet mehr als 40.000 Ferienunterkünfte am Wasser in Nordamerika und Europa. Besuchen Sie https://www.lake.com.

Über Interhome

Interhome wurde 1965 bei Zürich gegründet und verwaltet mehr als 40.000 qualitätsgeprüfte Unterkünfte in mehr als zwanzig europäischen Ländern. Das Unternehmen kombiniert standardisierte Qualitätskontrollen mit lokalen Servicebüros, die für die Schlüsselübergabe, die Reinigung und die Betreuung der Gäste zuständig sind. Weitere Informationen unter https://www.interhome.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251029776442/de/

Contacts:

Medienkontakt:



Stephanie Ciccarelli

Lake Inc.

Chief Marketing Officer

(226) 794-5744

media@lake.com