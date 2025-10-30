© Foto: Dall-E

Der US-Marinespezialist Huntington Ingalls Industries hat am Donnerstag starke Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie feiert mit einem charttechnischen Ausbruch und neuen Rekordnotierungen. Börsennotierte Marine-Spezialisten: Eine Rarität! Börsennotierte Rüstungskonzerne gibt es viele, doch sobald es auf das Wasser geht, wird die Luft schnell dünn: Die meisten Verteidigungsspezialisten bieten entweder Komponenten und Systeme für den Kampf zu Boden oder aber der Luft (beziehungsweise im Weltall) an. Nach dem Spin-Off der Marinesparte von ThyssenKrupp gibt es mit TKMS hierzulande wenigstens ein Verteidigungsunternehmen mit klarem Fokus auf den Kampf zur See. Daneben gibt es beispielsweise in …