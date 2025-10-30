Ein unerwartetes Technik-Phänomen hat dafür gesorgt, dass das zehn Milliarden US-Dollar teure Webb-Teleskops nur noch verschwommene Bilder lieferte. Wissenschaftler der University of Sydney lösten das Problem - vom Boden aus. Das James Webb Space Telescope (JWST) ist mit Equipment im Wert von rund zehn Milliarden US-Dollar ausgestattet. Es verfolgt den Auftrag, entfernte Galaxien, Exoplaneten und kosmische Phänomene mit bislang unerreichter Schärfe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n