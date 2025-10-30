BÖRSE HEUTE: US-Märkte drehen ins Minus - DAX stabil, Kryptowährungen crashen, Gold steigt (30.10.2025)

Die Börse heute zeigt ein durchwachsenes Bild: Während die US-Indizes zu Handelsbeginn noch gemischt starteten, kippten die Kurse im Verlauf des Tages klar ins Minus. Anleger verarbeiten die gemischten Quartalsergebnisse der großen Tech-Konzerne (MAG7) sowie die Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB).

Auch in Europa bleibt die Stimmung verhalten - Anleger warten auf frische Impulse von Unternehmenszahlen, Konjunkturdaten und den Ergebnissen der Handelsgespräche zwischen den USA und China.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.