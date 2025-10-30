Der Online-Marktplatz übertrifft die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn. Sammlerstücke und Autoteile boomen, KI-Investitionen nehmen Fahrt auf. Doch der Ausblick auf schrumpfende Margen im vierten Quartal und zunehmende Herausforderungen durch US-Handelspolitik verschreckt Anleger. Die Aktie bricht ein.Ebay hat im dritten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenerwartungen übertroffen und einen optimistischen Ausblick für das vierte Quartal gegeben. Doch die Anleger reagierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
