Bending Spoons, eines der führenden Technologieunternehmen Europas, gab heute bekannt, dass es 710 Mio. USD an Eigenkapital zu einer Vorabbewertung von 11 Mrd. USD aufgenommen hat. Die Finanzierungsrunde wurde von T. Rowe Price Investment Management, Inc. geleitet, unter Beteiligung von Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital Partners, Fidelity Management Research Company, Foxhaven Asset Management und Radcliff, unter anderem. Goldman Sachs International fungierte als alleiniger Platzierungsagent und Clifford Chance als Rechtsberater für die Transaktion. Die notarielle Beratung wurde von ZNR Notai durchgeführt.

"Dieser Moment ist eine Bestätigung für die Arbeit eines ganzen Jahrzehnts und eine wichtige Anerkennung für das, was wir bei Bending Spoons bisher erreicht haben. Wir befinden uns noch am Anfang unserer Reise und haben ehrgeizige Pläne für weitere Investitionen und Wachstum", erklärt Luca Ferrari, Mitbegründer und CEO von Bending Spoons. "Wir sind stolz darauf, einige der weltweit renommiertesten Investoren gewonnen zu haben, die an unseren Ansatz zur Wertschöpfung und unsere Zukunftsperspektiven glauben."

Die Finanzierungsrunde umfasst 270 Mio. USD Primärkapital und 440 Mio. USD Sekundärkapital. Bending Spoons hat kürzlich ein Kreditpaket in Höhe von 2,8 Mrd. USD von führenden globalen Banken erhalten. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Ressourcen für die Weiterentwicklung seiner proprietären Technologien und KI-Fähigkeiten einzusetzen und neue Akquisitionen zu tätigen, um sein Portfolio an digitalen Produkten für Verbraucher und Unternehmen zu erweitern. Allein in den letzten zwei Monaten hat Bending Spoons Vereinbarungen zum Erwerb von AOL und Vimeo geschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre im Falle von Vimeo.

Über Bending Spoons

Bending Spoons kauft und transformiert digitale Unternehmen. Dem Unternehmen gehören u.a. Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard und WeTransfer. Die Produkte des Unternehmens werden von mehr als einer Milliarde Menschen genutzt, wovon über 300 Millionen monatliche aktive Nutzer und 10 Millionen bezahlende Kunden sind, darunter die Mehrzahl der Fortune 500-Unternehmen.

Bending Spoons ist bestrebt, Übernahmen langfristig zu halten und hat noch nie ein erworbenes Unternehmen verkauft. Nach einer Übernahme investiert das Unternehmen normalerweise in ehrgeizige Bemühungen, die Technologie zu überarbeiten, die Benutzeroberfläche neu zu gestalten, die Veröffentlichung neuer Funktionen zu beschleunigen, das Marketing und die Monetarisierung zu optimieren und die Organisation neu zu strukturieren, um die langfristige Leistung zu verbessern.

Im Kern des Unternehmens befindet sich ein unablässiger Fokus auf Talentdichte und Spitzenleistungen am Arbeitsplatz. Bending Spoons hat allein im Jahr 2025 mehr als 600.000 Stellenbewerbungen erhalten, dies bei einer Stellenangebotsquote von 0,04 %, und hat zahlreiche erste Plätze bei Great Place to Work Awards belegt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte bendingspoons.com

Logos und Fotos von Bending Spoons: https://we.tl/t-NXGPsC6Gtn

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251030886057/de/

Contacts:

Medienanfragen: press@bendingspoons.com