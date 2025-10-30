Der Tech-Gigant schlägt die Erwartungen und verspricht das beste Quartal der Firmengeschichte. Die Nachfrage nach dem iPhone 17 ist laut CEO Tim Cook "außergewöhnlich stark", mehrere Modelle sind ausverkauft. Dennoch lag das iPhone-Wachstum leicht unter den Erwartungen. Die Aktie fällt in der ersten Reaktion um rund drei Prozent, konnte die Verluste aber schnell wieder abschütteln. Apple hat im vierten Geschäftsquartal die Analystenerwartungen übertroffen und einen optimistischen Ausblick auf das ...

