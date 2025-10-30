© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die US-Kryptobörse Coinbase hat im dritten Quartal einen kräftigen Gewinnsprung erzielt - dank hoher Volatilität und der Stablecoin-Euphorie im Sommer.Coinbase hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen übertroffen und präsentiert sich als klarer Gewinner der Krypto-Renaissance. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn mit 433 Millionen US-Dollar fast an die Boomzeiten von 2021 erinnert. Das bereinigte EBITDA kletterte auf 801 Millionen US-Dollar - ein Plus von 56 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Coinbase-Aktie zog am Donnerstag nachbörslich leicht ins Plus. Ein richtiger Befreiungsschlag war nach den vergangenen …