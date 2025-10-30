Thredd, der führende globale Zahlungsabwickler der nächsten Generation, gab heute eine erweiterte Partnerschaft mit Bybit bekannt, der weltweit zweitgrößten Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen. Die Zusammenarbeit unterstützt die regionale Einführung der Bybit Card Bybits Flaggschiff unter den Mehrwährungs-Krypto-Debitkarten -, die die Lücke zwischen digitalen Vermögenswerten und alltäglichen Zahlungen in wichtigen globalen Märkten schließt.

Die Verarbeitungsplattform von Thredd ist so konzipiert, dass sie skalierbar ist und die regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Regionen erfüllt. Mit einer einzigen Verbindung kann Bybit marktspezifische Programme konfigurieren, die den lokalen Compliance-Anforderungen entsprechen und gleichzeitig eine zentralisierte Übersichtlichkeit gewährleisten. Diese Flexibilität hat es Bybit ermöglicht, schnell in mehrere Märkte zu expandieren, wobei weitere Märkte in Aussicht stehen.

Mehr als 2 Millionen Nutzer weltweit vertrauen der Bybit Card in den wichtigsten Punkten: wettbewerbsfähige Prämien für Karteninhaber, echter globaler Zugang und müheloser Komfort beim Umtausch von Kryptowährungen in Fiat-Währungen. Bybit nutzt die Infrastruktur von Thredd, um sowohl virtuelle als auch physische Visa- und Mastercard-Zahlungskarten auszugeben, mit denen seine Nutzer ihre Kryptowährungsbestände in Echtzeit wie Fiat-Währungen ausgeben können. Die Partnerschaft umfasst auch die vollständige Tokenisierung von Wallets, was eine nahtlose Integration mit Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay ermöglicht und zusätzlich mehrere andere digitale Wallets unterstützt, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Während Bybit seine Präsenz ausbaut, unterstützt Thredd den Markteintritt durch lokalisierte BIN-Ausgabe und Echtzeit-Kartenkontrollfunktionen.

"Bybit baut die nächste Ära der digitalen Finanzen auf, und Thredd ist stolz darauf, dabei zu helfen, ihre Krypto-Vision in die Realität umzusetzen", sagte Jim McCarthy, CEO von Thredd. "Unsere Plattform ermöglicht ihnen eine globale Skalierung mit sicherer Kartenausgabe, Wallet-Tokenisierung und schneller Einführung in neuen Märkten."

"Die Plattform von Thredd trägt entscheidend dazu bei, die Lücke zwischen Kryptowährungen und dem täglichen Handel zu schließen. Wir haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um unseren Nutzern ein reibungsloses, grenzenloses Zahlungserlebnis zu bieten", sagte Sophie Chen, Head of Marketing, Payment Business Unit at Bybit. "Dank ihrer Multi-Währungs-BIN-Einrichtung, Wallet-Integrationen und agilen Tech-Stack können wir schnell und konform handeln, unabhängig von der Region."

Die Partnerschaft zeigt, wie krypto-native Plattformen wie Bybit durch die richtige Infrastruktur Mainstream-Finanzdienstleistungen anbieten können. Mit der Unterstützung von Thredd setzt Bybit den Standard dafür, wie moderne, krypto-vernetzte Zahlungen auf globaler Ebene aussehen können.

Über Bybit

Bybit ist die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse gemessen am Handelsvolumen und bedient eine globale Community von über 70 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und definiert Offenheit in der dezentralisierten Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, vielfältigen Marktplätze, intuitive Benutzererfahrung und fortschrittlichen Blockchain-Tools und schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi, wodurch Entwickler, Schöpfer und Enthusiasten das volle Potenzial von Web3 ausschöpfen können. Entdecken Sie die Zukunft der dezentralen Finanzen unter Bybit.com.

Weitere Informationen zu Bybit finden Sie unter Bybit Press

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.com

Für aktuelle Informationen folgen Sie bitte Bybits Communities und Social Media

Über Thredd

Thredd ist der vertrauenswürdige Partner der nächsten Generation für die Zahlungsabwicklung für Innovatoren, die ihre Zahlungsangebote weltweit modernisieren möchten. Wir wickeln jährlich Milliarden von Debit-, Prepaid- und Kreditkartentransaktionen ab und bedienen über 100 Fintech-Unternehmen, digitale Banken und Embedded-Finance-Anbieter, von Verbrauchern bis hin zu Unternehmen, in 47 Ländern. Erfahren Sie mehr unter https://www.thredd.com

