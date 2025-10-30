Crown Bioscience, ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, das zu JSR Life Sciences und der japanischen JSR Corporation gehört, gab heute bekannt, dass sein Labor in Suzhou, China, die CLIA-Zertifizierung (Clinical Laboratory Improvement Amendments) erhalten hat.

Diese Auszeichnung ist die zweite CLIA-Zertifizierung des Unternehmens im Jahr 2025 nach der Zertifizierung seiner Einrichtung in San Diego zu Beginn dieses Jahres und unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Crown Bioscience, sein globales Netzwerk an konformen Labors für klinische Studien zu erweitern.

Die CLIA-Zertifizierung wird von den Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) reguliert und legt die höchsten Bundesstandards für Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität von Labors fest. Die Zertifizierung bestätigt, dass das Labor von Crown Bioscience in Suzhou alle erforderlichen Compliance-Standards erfüllt, was den Kunden mehr Vertrauen in die Biomarker-Daten gibt, die ihre klinische Entwicklung und Zulassungsanträge unterstützen.

"Die Erlangung einer zweiten CLIA-Zertifizierung innerhalb desselben Jahres spiegelt unser globales Engagement für operative Exzellenz und wissenschaftliche Integrität wider", erklärte Maria Radino, Vice President, Global Quality and Regulatory Compliance bei Crown Bioscience. "Mit CLIA-zertifizierten Labors in den Vereinigten Staaten und China sind wir nun in der Lage, konsistente, regulierte Biomarker-Dienstleistungen über Kontinente hinweg anzubieten, wodurch wir die translationale Forschung beschleunigen und die therapeutischen Pipelines unserer Kunden vorantreiben können."

Aufbauend auf der bestehenden ISO 15189-Akkreditierung, die die Einhaltung international anerkannter Standards für die Qualität und Kompetenz medizinischer Labore belegt stärkt diese neueste Zertifizierung das regulatorische Portfolio von Crown Bioscience weiter. Das Labor in Suzhou ist nun autorisiert, klinische Tests an menschlichen Proben durchzuführen und unterstützt Onkologie- und Immunonkologieprogramme durch hochwertige Biomarker-Analysen in seinen weltweit nach CLIA und ISO 15189 akkreditierten Betrieben.

Weitere Informationen zu den Zertifizierungen und Akkreditierungen von Crown Bioscience finden Sie unter www.crownbio.com.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO), dessen Ziel es ist, die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten in den Bereichen Onkologie und Immunonkologie zu beschleunigen. Wir kooperieren mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, um innovative, bedarfsgerechte Lösungen für die präklinische Forschung, translationale Plattformen und die Unterstützung klinischer Studien anzubieten. Wir verfügen über die weltweit größte kommerziell verfügbare Sammlung von patientenabgeleiteten Xenografts (Patient-Derived Xenografts, PDX) und rund 1.000 Tumororganoidmodelle, die auf der Hubrecht Organoid Technology basieren. So können wir unvergleichbare Einblicke in 35 Krebsindikationen bieten. Unsere Expertise erstreckt sich über In-vivo-, In-vitro- Ex-vivo- und In-silico -Methoden, die wir durch hochmoderne, das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung abdeckende Labordienstleistungen ergänzen. Unsere umfangreiche Biobank mit flüssigen und menschlichen Bioproben, inklusive klinischer Daten, leistet einen weiteren Beitrag zur Verbesserung unserer onkologischen Forschungskapazitäten. Wir unterhalten elf hochmoderne Labore in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, die den höchsten Industriestandards entsprechen und unter anderem vom College of American Pathologists (CAP) sowie der Internationalen Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) akkreditiert sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.crownbio.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251030916350/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Crown Bioscience

Sarah Martin-Tyrrell

pr@crownbio.com