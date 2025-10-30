New York City, New York / ACCESS Newswire / 30. Oktober 2025 / Peter Preziosi, President und CEO von TruMerit, wurde zum President der Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations (Konferenz der Nichtregierungsorganisationen in beratender Beziehung zu den Vereinten Nationen), die auch als CoNGO bezeichnet wird, gewählt.

CoNGO ist eine 1948 gegründete internationale Nichtregierungsorganisation, die mit den Vereinten Nationen durch ihren vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) gewährten allgemeinen Beraterstatus verbunden ist. Sie hat 525 Mitgliedsorganisationen aus der ganzen Welt und 106 assoziierte Mitglieder.

Dr. Preziosi wurde in dieser Woche bei der 28. CoNGO-Generalversammlung, die in New York unter virtueller Beteiligung von Organisationen aus der ganzen Welt stattfand, für den Zeitraum 2025 bis 2029 gewählt. Er tritt die Nachfolge von Rev. Liberato C. Bautista an, dem Hauptvertreter des General Board of Church and Society of the United Methodist Church bei den Vereinten Nationen, der seit 2017 President der CoNGO war und das Amt auch von 2007 bis 2011 innehatte.

TruMerit ist seit 2018 Mitglied der CoNGO und engagiert sich aktiv in der Organisation, nachdem es Secretary des CoNGO-Board und Chair des Membership Committee war.

Dr. Preziosi ist der erste staatlich gepruefte Krankenpfleger (Registered Nurse), der als CoNGO-President fungiert. Er ist Führungskraft einer gemeinnützigen Organisation und leitet seit Anfang 2023 TruMerit, früher bekannt als CGFNS International, eine Organisation zur Entwicklung von Gesundheitsfachkräften, die sich für die Förderung der ethischen Mobilität und des beruflichen Wachstums von Fachkräften im Gesundheitswesen weltweit einsetzt. Zuvor war er bei der Weltgesundheitsorganisation angestellt, um beim Aufbau ihres technologieorientierten globalen Lernzentrums, der WHO Academy, mitzuarbeiten.

Dr. Bautista, der ehemalige President der CoNGO, gratulierte Dr. Preziosi zu seiner Wahl. "Seine Erfahrungen bei TruMerit und der WHO sowie sein tiefgreifendes Engagement für Multilateralismus und die Zivilgesellschaft sind Grund für Optimismus in Bezug auf die Zukunft der CoNGO. In einer Zeit, in der die Stimme und der Einfluss der Zivilgesellschaft von größter Bedeutung für die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft sind, die die Menschenwürde und die Menschenrechte sowie die planetare Nachhaltigkeit wahrt, wird von Dr. Preziosi erwartet, dass seine Führungsrolle die Rolle der CoNGO als zentrale Unterstützerin und Verfechterin einer demokratischen und gerechten Teilhabe innerhalb der Vereinten Nationen und darüber hinaus stärken wird", erklärte er.

"Die CoNGO ist seit langem ein wichtiges Bindeglied zwischen Nichtregierungsorganisationen, eine Brücke zur Zivilgesellschaft und eine Fürsprecherin für deren Engagement bei den Vereinten Nationen sowie eine standhafte Verfechterin eines inklusiven Multilateralismus - ein Konzept, das leider zunehmend unter Beschuss gerät". sagte Preziosi.

"Als Antwort darauf sollten wir die Beteiligung der Zivilgesellschaft bei den Vereinten Nationen nicht als Plädoyer, sondern als Grundsatz bekräftigen, der für einen legitimen, effektiven und ethischen Multilateralismus von wesentlicher Bedeutung ist und somit für die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit von entscheidender Bedeutung ist", sagte er.

Über die CoNGO (Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations)

Die Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations (CoNGO) ist ein unabhängiger, internationaler Mitgliederverband, der 1948, dem Jahr der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, gegründet wurde. Als Nichtregierungsorganisation (NGO) mit allgemeiner beratender Funktion beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen bezieht sich unsere Arbeit auf das gesamte System der Vereinten Nationen: das Sekretariat, die Agenturen, die Vertragsorgane, die Regionalkommissionen, die Institute, die Gipfeltreffen und die Weltkonferenzen.

Die CoNRO unterstützt uneingeschränkt die Ziele und Werte, die in der Charta der Vereinten Nationen verankert sind, und ist starke Befürworterin des Multilateralismus zur Lösung globaler politischer, ökologischer, gesundheitlicher und anderer Bedrohungen. Fast 30 CoNGO-Fachausschüsse (so genannte NGO-Ausschüsse), die mit der CoNGO in New York, Genf, Wien und Regionen weltweit in Verbindung stehen, zeigen unser Engagement, die Mission der Vereinten Nationen systemweit zu unterstützen. Die CoNGO ist Mitglied verschiedener NGO, die in Absprache mit den Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit untereinander und in Zusammenarbeit mit anderen gleichgesinnten Interessenträgern arbeiten. ngocongo.org

Über TruMerit

TruMerit ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Personalförderung im Gesundheitswesen. Die Organisation, die früher unter dem Namen CGFNS International bekannt war, blickt auf eine fast 50-jährige Geschichte zurück, in der sie die berufliche Mobilität von Pflegekräften und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen - und denjenigen, die sie lizenzieren und einstellen - unterstützt hat, indem sie deren Ausbildung, Fähigkeiten und Erfahrung validiert hat, wenn sie sich um die Zulassung zur Ausübung ihrer Tätigkeit in den USA und anderen Ländern bemühen. Unter dem Namen TruMerit wurde diese Aufgabe auf den Aufbau von Personalkapazitäten ausgeweitet, die den Bedürfnissen der Menschen in einer sich schnell entwickelnden globalen Gesundheitslandschaft entsprechen. Über ihr Global Health Workforce Development Institute fördert die Organisation evidenzbasierte Forschung, Thought Leadership und Lobbyarbeit zur Unterstützung von Lösungen für die Entwicklung von Arbeitskräften im Gesundheitswesen, einschließlich weltweit anerkannter Praxisstandards und Zertifizierungen, die die Karrieremöglichkeiten für Beschäftigte im Gesundheitswesen verbessern werden. www.trumerit.org

