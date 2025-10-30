Legora, die kollaborative KI-Plattform für Juristen, gab heute den Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde bekannt, in der 150 Millionen USD aufgebracht wurden, bei einer Bewertung von 1,8 Milliarden USD. Die Finanzierungsrunde, mit der die globale Expansion beschleunigt und die wachsende Produkt-Roadmap des Unternehmens gefördert werden sollte, wurde von Bessemer Venture Partners geleitet. Die bestehenden Investoren ICONIQ, General Catalyst, Redpoint Ventures, Benchmark und Y Combinator beteiligten sich mit erheblichen Investitionen.

Hintergrund der Finanzierungsrunde ist die rasch steigende Nachfrage nach der KI-gestützten Plattform von Legora für Juristen in den letzten sechs Monaten. Seit Mai 2025 ist der Kundenstamm von Legora von 250 auf mehr als 400 Kunden angewachsen. Die Anzahl der bedienten Märkte ist von 20 auf über 40 gestiegen.

Legora arbeitet jetzt mit vielen der weltweit renommiertesten Unternehmen und Anwaltskanzleien zusammen darunter Linklaters, Cleary Gottlieb, Goodwin und MinterEllison -, und zwar nicht nur als Kunden, sondern als strategische Kooperationspartner. Zehntausende Juristen nutzen Legora jeden Tag, um präzise zu recherchieren und zu prüfen, intelligentere Entwürfe zu erarbeiten und nahtlos zusammenzuarbeiten.

Max Junestrand, CEO und Mitgründer von Legora, sagte:

"Wir erleben eine astronomische Nachfrage nach unserem Produkt. Juristen auf der ganzen Welt beginnen in einem rasanten Tempo, KI für ihre Arbeit zu nutzen, und ich bin mehr als stolz, unsere Kunden dabei unterstützen zu können. Ich bin dankbar für die großartige Unterstützung unserer Investoren, dank der wir unsere Vision umsetzen können: die Anwälte der Zukunft zu unterstützen und eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen maschineller und menschlicher Intelligenz zu ermöglichen."

Der Erfolg von Legora wird durch den kollaborativen Ansatz der Entwicklung und Integration von KI angekurbelt. Legora ist mehr als eine Plattform. Es ist ein vertrauter Partner für seine Kunden, der von der ersten Interaktion bis zum vollständigen Rollout und darüber hinaus Seite an Seite mit ihnen zusammenarbeitet. Dadurch werden Lösungen sichergestellt, die eng auf die Kundenanforderungen abgestimmt sind und in der ganzen Organisation genutzt werden. Dies wiederum fördert sofortige Verbesserungen und eine anhaltende Transformation im Rechtsberuf.

"Legora veranschaulicht, wie die KI-Unternehmen mit dem größten Transformationspotenzial ihre Arbeitsweisen neu konzipieren Legora hat nicht einfach ein weiteres juristisches Tool entwickelt, sondern eine kollaborative KI-Plattform, die die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs selbst auf eine neue Ebene hebt", sagte Sameer Dholakia, Partner, Bessemer Venture Partners. "Der kundenbesessene Ansatz von Max und seinem Team und die außergewöhnliche Produktgeschwindigkeit versetzen Legora in die Lage, die KI-Transformation der Billionen Dollar schweren Rechtsdienstleistungsbranche anzuführen."

Legora besitzt Büros in Stockholm, London, New York, Denver und Sydney und hat ein Team von fast 200 Juristen und Technologen aufgebaut. Im kommenden Jahr will das Unternehmen seine Größe mehr als verdoppeln und zusätzliche globale Hubs errichten, um die Anforderungen eines wachsenden internationalen Kundenstamms besser erfüllen zu können.

Max Junestrand fügte hinzu:

"Legora entwickelt sich schnell zum Partner erster Wahl für Juristen weltweit, der die Arbeit einfacher, lohnender und rentabler macht. Wir haben tolle Fortschritte gemacht, aber wir stehen erst am Anfang. Die Umsetzung unserer Vision erfordert unablässige Konzentration und harte Arbeit des ganzen Teams. Wir freuen uns auf die nächste Phase unserer Entwicklung und die Chance, dauerhafte Verbesserungen im Rechtsberuf zu bewirken."

Über Legora

Die kollaborative KI-Plattform von Legora hilft Juristen, schneller zu recherchieren und zu prüfen, intelligentere Entwürfe zu erarbeiten und präzise zu beraten. Legora bedient mehr als 400 führende Anwaltskanzleien und interne Rechtsteams in über 40 Märkten. Unterstützt wird das Unternehmen dabei von erstklassigen Investoren wie Bessemer Venture Partners, ICONIQ, General Catalyst, Redpoint Ventures, Benchmark und Y Combinator.

