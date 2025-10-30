SUI-Kurs-Prognose: Steigt der Coin bis Jahresende um 147 %?

Eine der vermutlich chancenreichsten Blockchains ist Sui, was sich auch an den beeindruckenden Entwicklungen des Netzwerkes erkennen lässt. Was in letzter Zeit geschehen ist und wie weit der Coin bis Jahresende steigen könnte, erfahren Sie jetzt hier.

So hat sich das Sui-Ökosystem in der letzten Zeit entwickelt

Ein wichtiger Katalysator, auf den die SUI-Investoren nun schauen, sind die SUI-ETFs. Bisher wurde jedoch im Unterschied zu anderen Kryptowährungen wie sogar Dogecoin noch keiner für die USA genehmigt. Noch immer muss die SEC über die Zulassung der Anträge der Exchange-Traded Funds entscheiden, welche von 21Shares und Canary Capital eingereicht wurden.

Die nächste mögliche Genehmigung könnte am 21. Dezember erfolgen. Da allerdings neue Standards für die Zulassung von Krypto-ETFs eingeführt wurden, könnte es auch deutlich früher geschehen.

It's official - @SuiNetwork is now LIVE on Ledger Live Mobile!



Send, receive, and manage your SUI on the go-anytime, anywhere.



Self-custody meets true mobility with Ledger's industry-leading security.



No compromises.



Just power, protection, and full control in your… pic.twitter.com/uVWe0g8h6y - Ledger (@Ledger) April 17, 2025

Zudem wurde SUI jetzt von Ledger Live und somit einer der führenden Hardware-Wallets integriert. Somit erhalten deren Nutzer künftig eine deutlich bessere Erfahrung, was sich auch etwas förderlich auf die Adoption auswirken kann.

Ebenso wurde mit Ika ein paralleles MPC-Netzwerk integriert, welches eine 2-Party-Computation und eine Multi-Party-Computation (2PC-MPC) nutzt. Somit sollen über eine native Leitung Assets von anderen Chains mit Smart Contracts von Sui interagieren. Aber auch dezentrale Custody-Lösungen mit hoher Skalierbarkeit sind damit möglich, während durch Chain-Abstraktion die Notwendigkeit für Bridges und Wrapping entfällt.

Das ist in Zukunft für den SUI-Kurs zu erwarten

Besonders bemerkenswert ist die SUI Bank Initiative, denn durch diese soll das Ökosystem verstärkt gegenüber regulierten Finanzinstitutionen geöffnet werden. Dafür werden Partnerschaften mit Banken aufgebaut, um den SUI-Coin über deren eigene Plattformen zugänglich zu machen, während eine Brücke zur TradFi-Welt errichtet wird.

Ebenso wurde Ende April von Mysten Labs und somit den SUI-Entwicklern eine Partnerschaft mit der Google Cloud bekannt gegeben, um Web3-Entwicklung, Sicherheit und Skalierung von KI-Tools voranzutreiben. Zuletzt ist aus dieser im September das AP2-Protokoll hervorgegangen, über welches Zahlungen von KI-Agenten abgewickelt werden sollen.

gRPC is now generally available (GA) on Sui - the next-gen full node API for accessing blockchain data.



It's faster, has real-time API, and is typed across Rust, Go, TS & more.

What's happening with JSON-RPC? pic.twitter.com/szpMk7sosW - Sui (@SuiNetwork) October 15, 2025

Zudem wurde mit gRPC eine moderne Internetschnittstelle mit API-Technologie implementiert. Dank dieser lassen sich die Daten schneller und effizienter übertragen, was die Latenz und die Datenlast reduziert.

Ebenso ist nun eine eigene DEX für Spot- und Perpetual-Handel geplant, welche sich an anderen wie Hyperliquid und dYdX orientiert. Hinzu kommen zahlreiche Stablecoins, die auf der Chain gestartet wurden, was alles das enorme Wachstum und die Entwicklungsfortschritte von Sui verdeutlicht.

Dennoch wurde der SUI-Kurs heute mit dem Rest des Krypto-Marktes belastet. Schließlich hat Jerome Powell gestern geäußert, dass die nächste Zinssenkung im Dezember nicht sicher ist. Somit könnte erst einmal weniger Liquidität in die Märkte gelangen, was sich vor allem bei spekulativen Assets wie den Kryptowährungen belastend auswirkt.

In nächster Zeit sollte dennoch aufgrund des schwachen Arbeitsmarktes eher mit weiteren Zinssenkungen gerechnet werden. Nach Einschätzung unterschiedlicher Analysten liegen die Prognosen für SUI in diesem Jahr zwischen 2,50 und 5,50 USD, was basierend auf dem aktuellen Kurs von 2,22 USD also Anstiegen von 12,61 bis 147,75 % entsprechen würde.

