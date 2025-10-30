Amazon und Apple überzeugen mit starken Quartalszahlen - beide Aktien steigen nachbörslich dank Cloud-Dynamik und kräftiger iPhone-17-Nachfrage. Teil zwei des großen Big-Tech-Earnings-Showdowns: Innerhalb von 24 Stunden legten gleich fünf der "Magnificent Seven" ihre Zahlenwerke - auf Alphabet, Meta und Microsoft folgten heute Amazon und Apple.Due heutigen Big-Tech-Bilanzen brachren zwei sehr unterschiedliche Erfolgsgeschichten hervor: Amazon erlebt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE