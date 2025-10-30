Die jährliche Aufstellung nennt die führenden wagniskapitalfinanzierten Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit

Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, hat heute bekannt gegeben, erneut in die Fortune Cyber 60 aufgenommen worden zu sein. Die jährliche Aufstellung wird von Lightspeed, Fortune Magazine und AWS präsentiert und nennt die wichtigsten wagniskapitalfinanzierten Unternehmen, die Cybersicherheitslösungen der Unternehmensklasse anbieten.

"Das zweite Jahr in Folge in diese Liste aufgenommen worden zu sein, ist ein Beleg für die Unterstützung, die wir unseren weltweiten Kunden jeden Tag entgegenbringen, um ihre gesamte Angriffsoberfläche zu schützen und Cyberrisiken in Echtzeit zu managen, damit unsere Welt sicherer wird", sagte Yevgeny Dibrov, CEO und Mitgründer von Armis. "Die kritische Bedeutung von Cybersicherheitslösungen beim Schutz der Gesellschaft vor potenziellen großflächigen Unterbrechungen, die von Cyberkriminellen verursacht werden, kann gar nicht genug betont werden. Wir versprechen, unsere Cyber-Risikomanagementtechnologie weiter zu innovieren, uns darauf zu konzentrieren, die schwierigsten Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit zu bewältigen, denen sich Unternehmen und Regierungen weltweit gegenübersehen, und nie aufzuhören, böswilligen Akteuren, die anderen Schaden zufügen möchten, proaktiv zuvorzukommen und sie auszumanövrieren."

Seit der Aufnahme in die Fortune Cyber 60 im letzten Jahr hat Armis einen bedeutenden Auftrieb bewirkt. Das Unternehmen hat rasch einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von 300 Millionen USD übertroffen, Armis Federal lanciert, einen dedizierten Geschäftsbereich, der die einzigartigen Herausforderungen von US-Regierungsstellen im Bereich der Cybersicherheit unterstützt, und seine dritte Übernahme in 12 Monaten ausgeführt, um die Produktinnovation anzukurbeln und seinen adressierbaren Markt zu expandieren. Im vergangenen Jahr hat Armis zudem seine Technologiepartnerschaften mit NVIDIA und Fortinet ausgeweitet.

Des Weiteren hat Armis verschiedene Auszeichnungen für seine Armis Centrix-Plattform für das Cyber-Risikomanagement erhalten. Die Plattform hilft Organisationen und Agenturen dabei, den gesamten Lebenszyklus des Managements von Cyberbedrohungen proaktiv anzugehen. Für seine Leistungen wurde Armis in The Forrester Wave: IoT Security Solutions, Q3 2025 zum "Leader" ernannt, gleich nach der Auszeichnung im Rahmen von The Forrester Wave: Unified Vulnerability Management Solutions, Q3 2025. Diesen Bewertungen ging die Ernennung von Armis zum "Leader" im Gartner® Magic Quadrant for CPS Protection Platforms Anfang des Jahres voraus.

Armis betreut tausende von Kunden wie United Airlines, Colgate Palmolive und Mondelez, darunter mehr als ein Drittel der Fortune 100 sowie Dutzende von Bundesbehörden und Bundesstaaten. 60 der Fortune 10-Unternehmen, 3 von 5 der größten Einzelhändler in den USA, 3 von 5 der größten Banken und viele mehr vertrauen auf Armis, wenn es um den Schutz ihrer kritischsten operativen Technologie (OT), das Internet of Things (IoT), IT und medizinische Umgebungen geht. So können sie alle ihre Schwachstellen und Fehler vom Code zur Cloud beseitigen.

Die Fortune Cyber 60 erfasst die am schnellsten wachsenden Cybersicherheits-Startups, die weder einen Börsengang noch eine Übernahme oder ein anderes wichtiges Exit-Ereignis zu verzeichnen haben. Dazu wurden hunderte von Organisationen befragt und basierend auf Marktdaten, Umsatz- und Wachstumsraten des Unternehmens, Untersuchungen der Investitionspartner und Analyse der Cybersicherheits-Marktlandschaft bewertet. Weitere Informationen zur Fortune Cyber 60 finden Sie hier.

Weitere Informationen zu Armis Centrix, der Cyber-Risikomanagementplattform, und zu den Lösungen von Armis finden Sie hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

