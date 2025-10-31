Die Akquisition fügt sich ein in die langfristige Wachstumsstrategie von Coats im Bereich Bekleidung und Schuhe

Die Coats Group plc, ein weltweit führender Tier-2-Zulieferer wichtiger Komponenten für die Bekleidungs- und Schuhindustrie, gab heute den Abschluss der Übernahme von OrthoLite bekannt, einem globalen Marktführer für Schuhwerkstoffe und führende Marke für hochwertige Einlegesohlen.

OrthoLite Vietnam

Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für die langfristigen Wachstumspläne des Unternehmens und stärkt das bestehende Schuhsegment durch die Expansion in den attraktiven, wachstumsstarken Bereich hochwertiger Einlegesohlen. Beide Unternehmen haben bereits einen ähnlichen Kundenstamm und eine komplementäre globale Präsenz und engagieren sich für branchenführende Innovationen und Nachhaltigkeitspraktiken.

"OrthoLite zählt zu den weltweit innovativsten Herstellern von Schuhwerkstoffen. Indem wir unsere Fähigkeiten kombinieren, können wir das Angebot an zukunftsorientierten Schuhlösungen für unsere Kunden erweitern ohne Abstriche bei der bewährten Qualität, für die beide Unternehmen stehen", betont David Paja, Group Chief Executive Officer. "Wir freuen uns, Glenn und das OrthoLite-Team offiziell in der Coats-Familie willkommen zu heißen."

Am 16. Juli 2025 verkündete Coats erstmals seine Absicht, OrthoLite und dessen Marke für nachhaltige Werkstoffe, Cirql, zu einem anfänglichen Unternehmenswert von 770 Millionen US-Dollar zu erwerben. Nach einer Reihe von Übernahmen im Schuhsektor ist dies der jüngste Schritt des Unternehmens, um die Zukunft der globalen Lieferkette für Bekleidung und Schuhe durch Innovation, Nachhaltigkeit und digitale Technologien zu gestalten und dabei Qualität, Effizienz und Leistung verbessern.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Entscheidung unseren Kunden und Mitarbeitern noch mehr Wert und Chancen erschließen kann und wir die hervorragende Partnerschaft und Zusammenarbeit fortsetzen werden, auf die wir seit Jahren stolz sind", erklärt Glenn Barrett, Gründer und CEO von OrthoLite. "Nach 28 Jahren als Marktführer im Segment der hochwertigen Einlegesohlen freue ich mich auf die nächste Wachstumsphase mit Coats."

Um dem neuen Volumen und den erweiterten Fähigkeiten im Schuhbereich besser gerecht zu werden, wird Coats außerdem von der bisherigen dreiteiligen Organisationsstruktur Apparel, Footwear und Performance Materials zu einer vereinfachten zweigeteilten Struktur wechseln, die auf Apparel und Footwear ausgerichtet ist. Die bisherigen Performance Materials-Sparten werden in die beiden neuen Geschäftsbereiche integriert.

Die Leitung der Geschäftsbereiche übernehmen Pasquale Abruzzese, CEO Footwear und Group Chief Operating Officer, sowie Adrian Elliott, CEO Apparel und Group Chief Commercial Officer. Herr Glenn Barrett bleibt an der Spitze des OrthoLite-Geschäfts. Die Umstellung der externen Berichterstattung auf diese Struktur wird für das im Dezember 2026 endende Geschäftsjahr erfolgen.

Über Coats Group plc

Coats ist ein weltweit führender Tier-2-Hersteller und zuverlässiger Partner für die Bekleidungs- und Schuhindustrie. Wir liefern wichtige Werkstoffe, Komponenten und Softwarelösungen, die unseren Kunden zu Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Erfolg verhelfen.

Mit mehr als 250 Jahren Branchenerfahrung gestalten wir die Zukunft der Lieferkette für Bekleidung und Schuhe durch Innovationen, die auf Erkenntnissen basieren, nachhaltige Praktiken, die sich positiv auswirken, und digitale Technologien, die eine bessere Produktqualität, Effizienz und Leistung ermöglichen.

Coats mit Sitz in Großbritannien ist ein FTSE 250-Unternehmen und Teil des FTSE4Good Index. Im Jahr 2024 erzielten wir einen Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar und beschäftigten weltweit 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vereint durch das Streben nach Innovation, Qualität und Service. Weitere Informationen finden Sie unter www.coats.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn

