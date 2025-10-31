DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel mit leichten Abgaben
DOW JONES--Mit moderaten Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.54 Uhr 6,0 Punkte auf 24.199. In den Handel gegangen war er mit 24.223 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.225 und das Tagestief bei 24.183 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 281 Kontrakte.
