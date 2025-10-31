Anzeige
Freitag, 31.10.2025
31.10.2025 06:33 Uhr
DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 31. Oktober 

=== 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Oktober 
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) Oktober 
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (CFLP/staatliche Statistikbehörde) Oktober 
*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September 
     saisonbereinigt real 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  -0,5% gg Vm 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September 
     Importpreise 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  -0,5% gg Vm/-1,5% gg Vj 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 
     PROGNOSE: +1,1% gg Vj 
     zuvor:  +1,2% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,9% gg Vj 
     zuvor:  -1,1% gg Vm/+1,1% gg Vj 
*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter Großunternehmen 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 
     PROGNOSE: +1,5% gg Vj 
     zuvor:  +1,6% gg Vj 
*** 11:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q 
*** 11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q 
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q 
  12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 CA/BIP 3Q 
*** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober 
     PROGNOSE: 42,0 
     zuvor:  40,6 
 
    - SE/Börsenhandel in Schweden verkürzt 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 00:57 ET (04:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
