© Foto: Michael Kappeler/dpa

Apple überrascht mit starken Zahlen und blickt optimistisch auf das Weihnachtsquartal: Dank des iPhone 17 rechnet der Tech-Riese mit dem höchsten Umsatz seiner Geschichte - und steigert sogar die Gewinnmarge.Mit seinen jüngsten Quartalszahlen hat Apple einmal mehr bewiesen, dass die Nachfrage nach dem iPhone 17 ungebrochen ist. Der Technologiekonzern übertraf im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten und kündigte zugleich eine außergewöhnlich starke Prognose für das laufende Weihnachtsquartal an. Die Aktie legte nach Börsenschluss mehr als zwei Prozent zu. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 US-Dollar und damit über den erwarteten 1,77 US-Dollar. Der Umsatz erreichte 102,47 …