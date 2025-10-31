In einer Rede von 1983 beschreibt Jobs, wie er sich damals die zukünftige Entwicklung des Computers vorstellte, geht aber auch auf eine Maschine ein, die stark an heutige KI-Modelle erinnert. Das Steve-Jobs-Archiv hat eine Rede von Jobs aus dem Jahr 1983 von der International Design Conference in Aspen veröffentlicht. Der damals 28-Jährige spricht darin unter anderem über die zukünftige Entwicklung des Computers und worauf Apple seinen Fokus dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n