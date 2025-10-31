Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Vom ESAF zum nachhaltigen Erinnerungsstück - Glarner Kantonalbank macht aus Werbematerialien etwas Besonderes



31.10.2025 / 07:30 CET/CEST





Glarus, 31. Oktober 2025 - Die Glarner Kantonalbank verwendet ihre fürs ESAF gebrauchten Werbematerialien weiter und sorgt dafür, dass die Erinnerungen an das grandiose Fest im Glarnerland weiterleben. Statt die Werbematerialien, die für das ESAF gebraucht wurden, zu entsorgen, hat die Glarner Kantonalbank Wege gefunden, ihnen ein neues Leben zu schenken. Aus den grossen Werbeblachen wurden stilvolle Accessoires, entstandene Kunstwerke haben an unserem Hauptsitz in Glarus einen Platz gefunden und zwei Fredinko-Kunstwerke aus dem Live-Painting werden für einen guten Zweck versteigert. Aus Blachen werden Unikate

Nach dem ESAF Glarnerland+ hat die Glarner Kantonalbank ihre Werbeblachen und Plakate in einzigartige Produkte verwandelt: Portemonnaies, Laptoptaschen, Handtaschen, Jass-Sets und noch vieles mehr. Die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit Swissmountain Handbags, einem Label aus Engi im Kanton Glarus, das sich auf nachhaltige Taschen und Accessoires aus gebrauchten Materialien spezialisiert hat. Jedes Stück ist ein echtes Unikat und wird mit viel Handarbeit und regionaler Verantwortung gefertigt. Interessierte können sich direkt an swissmountain-handbags.ch wenden. Der ESAF-Stier als Erinnerung

Ein besonderes Highlight des ESAF Glarnerland+ war der Stier, den Festbesuchende am Promostand der GLKB kreativ ausmalen konnten. Dieses Kunstwerk hat nun seinen Platz am Hauptsitz der GLKB in Glarus gefunden - als bleibende Erinnerung an das grossartige Fest. Fredinko-Bild wird versteigert

Am GLKB-Promostand konnten Besucherinnen und Besucher während des ESAF zusammen mit dem Künstler Fredinko an einem grossen Leinwandbild mitwirken. Aus diesem Gemeinschaftswerk sind nun vier auf Holzrahmen aufgezogene, kunstvolle Werke entstanden. Zwei dieser Werke werden versteigert und der gesamte Erlös geht an PluSport Glarus zur Unterstützung von Projekten für inklusiven Sport.



