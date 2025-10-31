Glarner Kantonalbank AG
Glarus, 31. Oktober 2025 - Die Glarner Kantonalbank verwendet ihre fürs ESAF gebrauchten Werbematerialien weiter und sorgt dafür, dass die Erinnerungen an das grandiose Fest im Glarnerland weiterleben.
Statt die Werbematerialien, die für das ESAF gebraucht wurden, zu entsorgen, hat die Glarner Kantonalbank Wege gefunden, ihnen ein neues Leben zu schenken. Aus den grossen Werbeblachen wurden stilvolle Accessoires, entstandene Kunstwerke haben an unserem Hauptsitz in Glarus einen Platz gefunden und zwei Fredinko-Kunstwerke aus dem Live-Painting werden für einen guten Zweck versteigert.
Aus Blachen werden Unikate
Der ESAF-Stier als Erinnerung
Fredinko-Bild wird versteigert
