NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen von 109 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Oliver Dyson in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Doch er habe seine Schätzungen gesenkt - wegen des Volumenausblicks auf das Schlussquartal sowie der für den amerikanischen Kontinent für das zweite Halbjahr in Aussicht gestellten Margenstagnation. Zudem drohten stärker negative Währungseffekte als bisher erwartet. Trotz einiger Lichtblicke, wie ersten positiven Signale in Europa sowie guter Geschäfte mit Chemikalien für die Bauindustrie, dürften die Konsensschätzungen und der Aktienkurs etwas unter Druck geraten./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125007





© 2025 dpa-AFX-Analyser