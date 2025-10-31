DJ PTA-AFR: Erste Group Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Erste Group Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Wien (pta000/31.10.2025/07:30 UTC+1) - Erste Group Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.erstegroup.com/de/investoren/berichte/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 31.10.2025
