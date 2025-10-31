PTA-AFR: Erste Group Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Anzeige
WKN: 909943 | ISIN: AT0000652011 | Ticker-Symbol: EBO
Tradegate
31.10.25 | 08:21
86,95 Euro
+1,87 % +1,60
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
CECE Composite Index
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
ERSTE GROUP BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ERSTE GROUP BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
86,6087,0008:32
86,6587,0508:23
Dow Jones News
31.10.2025 08:03 Uhr
138 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Erste Group Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Wien (pta000/31.10.2025/07:30 UTC+1) - Erste Group Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.erstegroup.com/de/investoren/berichte/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 31.10.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Erste Group Bank AG 
           Am Belvedere 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Sommerauer/ Simone Pilz 
Tel.:         +43 (0)50100-17326 
E-Mail:        investor.relations@erstegroup.com 
Website:       www.erstegroup.com 
ISIN(s):       AT0000652011 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761892200233 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 02:30 ET (06:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.