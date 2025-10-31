Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 31
[31.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|LU2941599081
|24,017,873.00
|EUR
|0
|245,445,701.17
|10.2193
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|LU2941599248
|1,567,575.00
|USD
|0
|16,211,121.40
|10.3415
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|LU2941599834
|838,122.00
|GBP
|0
|8,501,916.57
|10.144
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|LU2994520851
|12,035,763.00
|USD
|0
|124,234,986.50
|10.3222
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|LU2994520935
|1,203,770.00
|USD
|0
|12,154,105.49
|10.0967
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,915.16
|10.1966
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|250,902.07
|10.0361
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,132.60
|10.0217
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|99,969.73
|9.997
