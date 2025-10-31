Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 31
|30/10/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
|NAV per Share
Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|30/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|269449.31
|6.1233
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|30/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|82099650.00
|506887198.90
|6.174
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|30/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19419945.05
|5.7117
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|30/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|268680.95
|6.1227
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|30/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19214377.00
|116447555.59
|6.0604
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|30/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1463465.29
|5.3649
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|30/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|252960862.45
|6.9859
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|30/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30654830.69
|5.9873
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|30/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|44800000.00
|229617182.72
|5.1254
