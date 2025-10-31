Anzeige
PR Newswire
31.10.2025 08:06 Uhr
ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 31

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 24,592,362.0000 3.5709USD IE00BLRPQH31 30 October 2025



RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF 13,658,091.0000 8.7190USD IE00BJXRZJ40 30 October 2025



RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISIN NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF 20,544,995.0000 5.6848USD IE00BLRPRR04 30 October 2025



RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF 306,771.0000 5.8708USD IE000RMSPY39 30 October 2025



RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF 1,650,706.0000 6.0718USD IE000PY7F8J9 30 October 2025



RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF 11,162,626.0000 5.7835USD IE000QUCVEN9 30 October 2025



ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF 41,440,348.0000 8.8849USD IE000GA3D489 30 October 2025



ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF 33,295,065.0000 11.0569USD IE0003A512E4 30 October 2025



ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF 7,806,854.0000 5.5391USD IE000O5M6XO1 30 October 2025



ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400U4KPAB1WDFLX19

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK SPACE&DEF INNOVATION 200,000.0000 4.9943USD IE000AON7ET1 30 October 2025

