VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 31
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-30
|NL0009272749
|3938777.000
|387861417.58
|98.4726
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-30
|NL0009272772
|513000.000
|37803995.82
|73.6920
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-30
|NL0009272780
|360000.000
|30794433.04
|85.5401
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-30
|NL0009690239
|8310404.000
|314373034.76
|37.8289
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-30
|NL0009690247
|2598390.000
|45079931.75
|17.3492
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-30
|NL0009690254
|2426537.000
|30335663.48
|12.5016
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-30
|NL0010273801
|2681000.000
|51383293.84
|19.1657
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-30
|NL0010731816
|858000.000
|73728495.29
|85.9306
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-30
|NL0011683594
|80050000.000
|3607002118.51
|45.0594
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-30
|NL0010408704
|30103010.000
|1100287738.65
|36.5508
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-30
|NL0009272764
|318000.000
|20147083.11
|63.3556
