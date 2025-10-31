Die Dominanz amerikanischer Aktien nimmt weiter zu - allein im MSCI World machen US-Unternehmen inzwischen über 70 Prozent aus. Das sorgt für ein erhebliches Klumpenrisiko in vielen Depots. Diese ETFs können Anlegern helfen sich besser zu diversifizieren. Durch die Rallye bei Aktien wie Nvidia, Microsoft & Co. ist der US-Klumpen in vielen Portfolios in den vergangenen Jahren immer stärker gewachsen. So liegt allein im MSCI World der Anteil der US-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...