Die Vossloh-Aktie ist in den vergangenen Wochen deutlich zurückgefallen. Seit den Tops von Ende September ging es für den Kurs um -20% abwärts. Nun hat der Bahntechnikkonzern frische Zahlen vorgelegt. Sorgen diese für einen Turnaround oder müssen sich Anleger auf weitere Korrekturen einstellen? Zahlen besser als erwartet In den drei Monaten bis September sind die Erlöse um 9,1% auf 325,9 Millionen € gestiegen. Davon blieben 31,3 Millionen € als operativer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.