Die Vossloh-Aktie ist in den vergangenen Wochen deutlich zurückgefallen. Seit den Tops von Ende September ging es für den Kurs um -20% abwärts. Nun hat der Bahntechnikkonzern frische Zahlen vorgelegt. Sorgen diese für einen Turnaround oder müssen sich Anleger auf weitere Korrekturen einstellen? Zahlen besser als erwartet In den drei Monaten bis September sind die Erlöse um 9,1% auf 325,9 Millionen € gestiegen. Davon blieben 31,3 Millionen € als operativer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de