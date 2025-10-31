Dublin (ots) -Auf dem ICANN-Meeting in Dublin (25.-30. Oktober 2025) hat der ICANN-Vorstand die Bewerbungsrichtlinien für neue Top-Level-Domains (TLDs) verabschiedet und den Start des Bewerbungsfensters für April 2026 offiziell bestätigt. Damit eröffnet sich erstmals seit 2012 wieder die Möglichkeit für Unternehmen, Städte und Organisationen, eigene Domain-Endungen wie .marke oder .stadt zu beantragen."Nach neun Jahren, in denen wir die Entwicklung der Bewerbungsrichtlinien aktiv begleitet haben, gibt ICANN nun grünes Licht", sagt DOTZON-Geschäftsführerin Katrin Ohlmer, die live vor Ort in Dublin am ICANN-Meeting teilnahm. "Die Öffnung des neuen Bewerbungsfensters markiert einen historischen Meilenstein. Damit können Unternehmen, Städte und Organisationen ihre Bewerbung für die eigene TLD endlich verbindlich planen."Bewerbungsrunde 2026: Neue Chancen nach 14 JahrenNach den Bewerbungsrunden in den Jahren 2000, 2004 und zuletzt 2012 eröffnet ICANN im nächsten Jahr erneut das Bewerbungsfenster für generische Top-Level-Domains (gTLDs). Bewerber können dabei auf die Erfahrungen der vorherigen Runde zurückgreifen. In Zeiten zunehmender Cyber-Bedrohungen und wachsender Anforderungen an digitale Identitäten bieten eigene TLDs strategische Vorteile: mehr Kontrolle über die IT-Infrastruktur, stärkeren Markenschutz und vertrauenswürdige digitale Services.Die überarbeiteten Richtlinien adressieren zentrale Erkenntnisse aus der vergangenen Runde und schaffen klarere Rahmenbedingungen für Bewerber. Das DOTZON-Team, das bereits mehr als 30 Bewerbungen erfolgreich begleitet hat, sieht insbesondere für Unternehmen mit starken Marken, größere Städte und Metropolregionen sowie reichweitenstarke Communities großes Potenzial.Was Bewerber jetzt vorbereiten solltenDie Vorbereitung einer TLD-Bewerbung erfordert sorgfältige Planung und sollte frühzeitig beginnen. Von der strategischen Ausrichtung über Markenrechte und Budget-Planung bis hin zu technischen Anforderungen gibt es zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen.Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung hat DOTZON einen kostenlosen Leitfaden entwickelt, mit dem Interessierte sich auf die Bewerbung vorbereiten können. Die Checkliste steht ab sofort zum Download bereit: https://dotzon.consulting/gtld-checkliste-2026/.Über DOTZONDOTZON ist eine auf Top-Level-Domains spezialisierte Beratung mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen, Städte, Regionen und Organisationen bei der Strategie, Bewerbung und dem Betrieb eigener Top-Level-Domains. DOTZON hat mehr als 30 Bewerbungen in der ICANN-Runde 2012 begleitet und betreibt mit .berlin und .hamburg zwei eigene Top-Level-Domains. Damit verfügt DOTZON über umfassende Erfahrung in allen Phasen des TLD-Lifecycles - von der initialen Strategie über die technische Implementierung bis zum laufenden Betrieb.Pressekontakt:Ann-Kathrin Gräfegraefe@dotzon.consulting+49 (0)173 2175140www.dotzon.consultingOriginal-Content von: DOTZON GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103902/6148686