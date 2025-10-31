The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.10.2025
ISIN Name
US91529YAL02 UNUM GROUP 15/25
DE000NLB8H07 NORDLB IS.S.1988
USQ9194UAG78 TRANSURBAN FIN.CO.15/26
US25470DAJ81 DISCOVERY COMM. 13/43
XS1308339420 CHINA CLEAN E.D. 15/25
PTCCCAOM0000 C.C.CA MUTUO 21/26 FLR
FR0127112433 ALLIANZ BQUE 21/25
XS2247550077 RONGSHI INT. 20/25 MTN
FR0128690726 FRANKREICH 24/25 ZO
DE000A383TB8 KRED.F.WIED.24/34 MTN
DE000NLB4R82 NORDLB 23/25
