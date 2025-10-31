Die Kryptobörse Coinbase hat im dritten Quartal eine deutliche Trendwende vollzogen. Nach einem schwächeren Vorquartal meldete das Unternehmen einen kräftigen Anstieg bei Handelsvolumen und Transaktionserlösen. Die Aktie reagierte nachbörslich positiv.Die Zahlen können sich sehen lassen: Die Transaktionserlöse beliefen sich auf eine Milliarde Dollar, ein Plus von 37 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das Ergebnis aus dem Vorjahreszeitraum wurde damit fast verdoppelt. Auch das Handelsvolumen zog deutlich ...

