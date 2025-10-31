© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique

Michael Saylor hat Rekordzahlen gemeldet: Strategy konnte einen Gewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar verbuchen - vor allem dank seines gigantischen Bitcoin-Bestands. Doch der Risk-Mode bleibt auf Anschlag.Strategy, das von Michael Saylor gegründete und früher als MicroStrategy bekannte Unternehmen, hat im dritten Quartal die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft - vor allem dank der massiven Kursgewinne von Bitcoin. Der Nettogewinn belief sich auf 2,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 8,42 US-Dollar je Aktie, nach einem Verlust von 340 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Maßgeblich dazu beigetragen hat ein nicht realisierter Bewertungsgewinn aus dem rund 69 Milliarden US-Dollar …