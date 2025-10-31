Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 31
[31.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE00BN4GXL63
|10,467,633.00
|EUR
|0
|103,792,806.25
|9.9156
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,114,672.38
|99.5739
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,297,598.70
|111.857
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,415,800.81
|120.8479
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|0
|6,134,296.29
|117.2838
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE00BKX90X67
|55,979.00
|EUR
|0
|6,152,544.28
|109.9081
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,523,527.37
|98.2477
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000L1I4R94
|1,789,086.00
|USD
|0
|20,965,356.23
|11.7185
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,471,554.68
|10.416
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|483,618.77
|11.9498
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|419,012,909.51
|112.9248
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,806,421.25
|10.371
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,069,469.83
|11.2539
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,863,428.17
|10.7169
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|811,447.57
|11.0279
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,292,082,133.04
|117.462
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,840,430.84
|12.6292
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000YMBL844
|2,241,357.00
|USD
|0
|23,417,384.56
|10.4479
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|682,908.45
|10.5997
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,577,914.60
|10.112
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,569.84
|10.1039
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,443,853.70
|10.6742
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.10.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,292,654.41
|10.1586
